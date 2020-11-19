الديمقراطية تدعو الأحزاب العربية الشقيقة لجعل يوم 29/11 يوماً ضد التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تحويل يوم 29/11/2020، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (ذكرى التقسيم وصدور القرار181)، يوماً شعبياً عربياً ضد التطبيع، وضد الشراكة مع إسرائيل، تحت شعار: بقدر ما نكون فلسطينيين نكون عرباً، وبقدر ما نكون عرباً نكون فلسطينيين.



كما دعت لأوسع حملة عربية شعبية ورسمية لمقاطعة تامة للاحتلال الإسرائيلي، سياسياً وثقافياً واقتصادياً وأمنياً وفي كافة المجالات والميادين.



وأكدت الجبهة ثقتها بأن دعم شعوبنا العربية وقواها السياسية والمجتمعية، هو الكفيل بمد النضال الوطني الفلسطيني بعناصر القوة، ويعمق الثقة بالقدرة على الانتصار على المشروع الإسرائيلي، والتحالف الأميركي الإسرائيلي، والفوز بالحقوق

الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير والعودة، والاستقلال، والحرية والسيادة ودحر الاحتلال، وتفكيك الاستيطان وإفشال مشاريع الضم والتهويد.