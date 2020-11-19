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شؤون فلسطينية

منصور:مجلس الأمن باستثناء أمريكا أدان مصادقة الاحتلال بناء وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنة (جفعات هماتوس)

منصور:مجلس الأمن باستثناء أمريكا أدان مصادقة الاحتلال بناء وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنة (جفعات هماتوس)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دان مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة مصادقة الاحتلال على بناء 1200 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة (جفعات هماتوس) جنوب القدس المحتلة.

وجدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، التأكيد على عدم قانونية وشرعية الاستيطان، وذلك خلال جلسة له امس تركزت حول مسألة الشرق الاوسط بما فيها المسألة الفلسطينية.

وقال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة السفير: إن الأعضاء المشاركين في الجلسة طالبوا سلطات الاحتلال بعدم تنفيذ المخطط الذي يقطع الصلة بين القدس وبيت لحم ويشكل عقبة جدية امام التواصل الجغرافي في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف منصور: أن الجلسة تطرقت كذلك للتطور التصعيدي في هدم المنازل في القدس وتهجير المقدسيين وتدمير العقارات والمنشآت ما لا يفتح اي مجالات جدية لعملية سياسية تؤدي الى انجاز حل الدولتين على الأرض، مشيداً بمواقف الدول التي عبرت عن ادانتها لممارسات الاحتلال واجراءاته.

وحول إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اوضح منصور ان فعاليات هذا العام ستنظم عبر نظام الزووم وستعقد عدة اجتماعات يحضرها الامين العام ورئيسي الجمعية العامة ومجلس الامن ورئيس لجنة فلسطين مشيرا الى انه سيلقي كلمة نيابة عن السيد الرئيس بالمناسبة وسيتم مناقشة بند فلسطين في الجمعية العامة والتعاطي مع مشاريع القرارات المقدمة للتصويت.

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