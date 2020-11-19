عبد ربه: نحو 100 أسير مازالوا مصابين بـ (كورونا) ويعيشون أوضاعاً صعبة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) وعددهم نحو 100، يعيشون أوضاعاً صحية صعبة في ظل استمرار مصلحة سجون الاحتلال، بممارسة سياسية الإهمال الطبي بحقهم، إضافة إلى عدم توفير احتياجاتهم الصحية.



وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن سطلات الاحتلال، ترفض السماح لجهات طبية محايدة بمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى المصابين بفيروس (كورونا) وتقديم العلاجات والرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى أن العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة، وصل إلى نحو 132.