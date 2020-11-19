الفرا: المالكي يشارك باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

يشارك وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ظهر اليوم، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويحضره المفوض السامي للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لوضعهم في آخر تطورات القضية الفلسطينية.



وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرّا، في حديث لـ (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، إن الاجتماع سيركز على المواقف الثابتة للقيادة، ويتطرق إلى مبادرة الرئيس، بعقد مؤتمر دولي للسلام، ومخططات الاحتلال لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة، عبر نقاش مهم وموسع بين الوزير المالكي، ووزراء خارجية الدول.



وشدّد الفرّا على الأهمية القصوى لبيان الدول الأوربية الأعضاء في مجلس الأمن، والذي كان واضحاً في جميع محاوره، وعلى أن الاتحاد، مصمم على موقفه الثابت، برفض كل ما تقوم به سلطات الاحتلال، من هدم وتهجير وضم أراض، وعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 67.



وأكد الفرّا على متانة الحراك الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية، والذي يتجلى بفرض عقوبات على إسرائيل، ومن بينها دول باشرت بطلب إسرائيل تعويضات لهدمها مبان خاصة من قبل الدول التي تمول فلسطين إلى جانب دول أخرى، طالبت بمنع دخول بضائع المستوطنات لها، وقطع العلاقات معها.