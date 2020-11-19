98 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 98 مستوطناً، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، من قبل شرطة الاحتلال.



وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المستوطنين، تجولوا في باحات الأقصى المختلفة، واقتحموا صحن قبة الصخرة المشرفة بشكل استفزازي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت، أن شرطة الاحتلال، أدخلت المقتحمين عبر مجموعات انطلاقاً من باب المغاربة، الذي تمنع قوات الاحتلال المصلين من الدخول عبره إلى الأقصى.