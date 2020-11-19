تسجيل 497 إصابة جديدة بقطاع غزة خلال الدورة الصباحية ليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة طوارئ محافظة غزة، ظهر اليوم الخميس، عن تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الدورة الأولى من فحوصات اليوم الخميس.



كما أعلنت لجنة طوارئ محافظة شمال غزة، عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الدورة الأولى من فحوصات، اليوم الخميس.



كما تم تسجيل 22 إصابة في المحافظة الوسطى، و94 إصابة محافظة خانيونس، و33 إصابة بمحافظة رفح.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل حالتي وفاة، و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.