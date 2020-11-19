محافظ الخليل: إغلاق مدرسة شهداء يطا بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ الخليل جبريل البكري ، اليوم الخميس، إغلاق مدرسة شهداء يطا، حتى صباح الأحد المقبل، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا).



ودعا المتحدث باسم مكتب المحافظ، مهدي مرعب، في بيان، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة، للحد من انتشار فيروس (كورونا).