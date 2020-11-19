الرجوب يبحث آليات تعزيز التعاون مع رئيس المنظمة الكشفية العربية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث اللواء جبريل الرجوب، رئيس جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية، مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية، عمرو حمدي، آليات تعزيز التعاون بين الجمعية والمنظمة، وآليات الاستفادة من خبرة الكوادر العاملة في المنظمة.



واستعرض الرجوب، خلال اللقاء، سير العمل في جمعية الكشافة الفلسطينية، والخطط التي تعمل الجمعية على تنفيذها للنهوض بالحركة الكشفية في فلسطين، وتوسيع رقعة انتشارها؛ لتشمل كافة المناطق.



ووضع الرجوب مضيفه في صورة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الحركة الكشفية، والدور الذي تلعبه في خدمة المجتمع الفلسطيني، وخاصة خلال الاشهر القليلة الماضية، والتي شهدت انتشاراً كبيراً لفيروس (كورونا) في فلسطين.



بدروه، أشاد حمدي بالجهود المبذولة من جمعية الكشافة الفلسطينية، وعلى رأسها اللواء الرجوب، للنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل؛ لضمان عودة الكشافة الفلسطينية إلى المكانة التي تليق باسم

فلسطين عالمياً.



وأكد حمدي استعداد الإقليم لتقديم كافة الدعم والمساندة للجمعية في فلسطين، سواء من خلال إرسال الخبراء أو استقبال الكوادر في الجمعية؛ لاكتساب الخبرة، ونقلها إلى فلسطين.