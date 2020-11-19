عاجل

  • "التعليم" بغزة:لدينا عدة سيناريوهات للتعامل مع حالات الطوارئ واللجان المختصة داخل الوزارة تعمل على مدار الساعة

  • "التعليم" بغزة: الطلبة يخضعون لعمليات تعقيم وفحص على بوابات المدارس

  • "التعليم" بغزة: نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الحالات المصابة إلى المدارس

  • "التعليم" بغزة: هناك تسجيل لبعض الحالات المصابة بين الطلبة والمعلمين وهذا أمر متوقع

  • "التعليم" بغزة: لا زالت المدارس التي تقع في المناطق المصنفة حمراء مغلقة

  • "التعليم" بغزة:المراقبة شديدة ولا تهاون مع أي مخالفة داخل المدارس والتقارير التي تصل للوزارة إيجابية

  • "التعليم" بغزة: الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ساهمت بعدم انتشار الفيروس بين صفوف الطلبة

  • "التعليم" بغزة: هناك تحديات تواجهنا خاصةً في ظل ازدياد عدد المصابين بفيروس (كورونا)

  • فلسطين: تسع وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و912 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية

دولي

بايدن يقترب من كسر رقم قياسي في الانتخابات الرئاسية

بايدن يقترب من كسر رقم قياسي في الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
تقترب حصيلة الأصوات، التي فاز بها المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن من رقم قياسي، يناهز 80 مليون صوت، بينما تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات، وفق تقرير لوكالة (أسوشيتد برس).

وحقق بايدن بالفعل رقماً قياسياً لأكبر عدد من الأصوات لمرشح رئاسي فائز، كما حقق الرئيس دونالد ترامب أيضاً، علامة عالية لأكبر عدد من الأصوات لمرشح منافس.

ومع فرز أكثر من 155 مليون صوت، بلغت نسبة المشاركة 65% من جميع الناخبين المؤهلين، وهي أعلى نسبة منذ عام 1908، وفقاً لبيانات (أسوشيتد برس) ومشروع الانتخابات الأمريكية.

وقال الباحث في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دوغلاس برينكلي: "إنه رغم الضوضاء التي رافقت هذه الانتخابات، إلا أنه من الواضح، أن بايدن فاز بعدد أصوات ملفت"، وهو يتقدم حالياً في المجمع الانتخابي بفارق 290-232، لكن هذا لا يشمل الناخبين من جورجيا، حيث يجري المسؤولون فرزاً يدوياً.

وإذا استمر تقدم بايدن، فسوف يفوز بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابي، بينما يملك ترامب 232 صوتاً، وهو نفس الهامش الذي فاز به ترامب في عام 2016.

ووقتها حقق ترامب فوزه بـ 77 ألف صوت في ثلاث ولايات ساحلية، في حين أن هامش بايدن، سيكون أضيق قليلاً بحوالي 45 ألف صوت عبر أريزونا وجورجيا وويسكونسن.

أخبار ذات صلة

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف صفقة (إف- 35) للإمارات

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف صفقة (إف- 35) للإمارات

وزارة الصحة الأمريكية تُحدد شرط نقل الصلاحيات إلى بايدن

وزارة الصحة الأمريكية تُحدد شرط نقل الصلاحيات إلى بايدن

منظمة الصحة العالمية تتلقى طلباً لتسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تتلقى طلباً لتسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد (كورونا)

بومبيو: نقل سفارتنا للقدس أمر بسيط فكنت أظنه سيولد الحرب ولكنه أسفر عن السلام

بومبيو: نقل سفارتنا للقدس أمر بسيط فكنت أظنه سيولد الحرب ولكنه أسفر عن السلام

جمهوريون يُطالبون ترامب بتصنيف سلع الضفة على أنها &#34;صنعت في إسرائيل&#34;

جمهوريون يُطالبون ترامب بتصنيف سلع الضفة على أنها "صنعت في إسرائيل"

الرئيس الصيني يُوجّه رسالة إلى العالم أجمع

الرئيس الصيني يُوجّه رسالة إلى العالم أجمع

نتنياهو يُسابق الزمن قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض لكسب المزيد من المكافآت

نتنياهو يُسابق الزمن قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض لكسب المزيد من المكافآت

ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين

ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مواطن ينجو من بتر ساقه من أعلى الفخد بأعجوبة

مواطن ينجو من بتر ساقه من أعلى الفخد بأعجوبة

مواطن يُناشد الرئيس ووزيرة الصحة لعلاج أبنائه الثلاثة

مواطن يُناشد الرئيس ووزيرة الصحة لعلاج أبنائه الثلاثة

الديمقراطية تدعو الأحزاب العربية الشقيقة لجعل يوم 29/11 يوماً ضد التطبيع مع إسرائيل

الديمقراطية تدعو الأحزاب العربية الشقيقة لجعل يوم 29/11 يوماً ضد التطبيع مع إسرائيل

منصور:مجلس الأمن باستثناء أمريكا أدان مصادقة الاحتلال بناء وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنة (جفعات هماتوس)

منصور:مجلس الأمن باستثناء أمريكا أدان مصادقة الاحتلال بناء وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنة (جفعات هماتوس)

عبد ربه: نحو 100 أسير مازالوا مصابين بـ (كورونا) ويعيشون أوضاعاً صعبة

عبد ربه: نحو 100 أسير مازالوا مصابين بـ (كورونا) ويعيشون أوضاعاً صعبة

الفرا: المالكي يشارك باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الفرا: المالكي يشارك باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات القضية الفلسطينية

98 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

98 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال اعتقل أكثر من 400 طفل فلسطيني منذ بداية 2020

الاحتلال اعتقل أكثر من 400 طفل فلسطيني منذ بداية 2020

منوعات

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

أمل حجازي لنضال أحمدية &#34;هل آمنتي؟&#34;.. وأحمدية &#34;الله لا يقدر ألبس حجاب&#34;

أمل حجازي لنضال أحمدية "هل آمنتي؟".. وأحمدية "الله لا يقدر ألبس حجاب"

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها &#34;حاسبوا على كلامكم&#34;

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها "حاسبوا على كلامكم"

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

عربي

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

الكونغرس الأمريكي يعتمد &#34;قانون دعم الاستقرار في ليبيا&#34;

الكونغرس الأمريكي يعتمد "قانون دعم الاستقرار في ليبيا"

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

سوريا تمنع حفلات الميلاد ورأس السنة في المنشآت السياحية

سوريا تمنع حفلات الميلاد ورأس السنة في المنشآت السياحية