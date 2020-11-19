دولي

بومبيو: نقل سفارتنا للقدس أمر بسيط فكنت أظنه سيولد الحرب ولكنه أسفر عن السلام

بومبيو: نقل سفارتنا للقدس أمر بسيط فكنت أظنه سيولد الحرب ولكنه أسفر عن السلام
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس: إن بلاده، دعمت إسرائيل بشكل لم يسبق له مثيل، خلال الأربع سنوات الماضية، والتي كان على رأس الإدارة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "نقل سفارتنا إلى القدس أمر بسيط، وكنت أسمع البعض يحدث عن ذلك، أنه سيؤدي للحرب، لكنه أسفر عن السلام".

وأضاف بومبيو: "ندعم إسرائيل بقوة، ونسعى للاعتراف بها في المنطقة"، و"نحن نحاول جاهدين تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية، على غرار اتفاقات الإمارات والبحرين والسودان".

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنعلن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وحركات أخرى منظمات "معادية للسامية".

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