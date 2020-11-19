الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة في تقريرها اليومي، المتعلق بالحالة الوبائية: إنه تم إجراء 2289 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسُجلت 368 إصابة جديدة، وتعافى 345 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 341 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة 41 حالة.



وأشارت إلى أن اجمالي تراكمي لعدد المصابين بلغ 12439 إصابة، منها 3827 حالة نشطة، وإجمالي عدد المتعافين بلغ 8556 حالة، فيما عدد الوفيات ارتفع إلى 56 وفاة.