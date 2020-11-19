طبيب بصحة غزة: عواقب وخيمة تلوح بالأفق في القطاع جراء زيادة أعداد الإصابات

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غزة - دنيا الوطن

أكد أخصائي الأحياء الدقيقة، استشاري اللجنة الصحية لمواجهة فيروس (كورونا) بغزة، عبد الرؤوف المناعمة، أن عواقب وخيمة تلوح بالأفق في قطاع غزة، جراء الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف المناعمة، بحسب ما نشرت صفحة وزارة الصحة، بغزة عبر موقع (فيسبوك): "نتحدث عن قطاع صحي في غزة، يعاني بشدة جراء سنوات طويلة من الحصار والزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات، قد تصل بنا إلى عدم قدرة المرافق الصحية في القطاع على استقبال الحالات الخطرة".



وأوضح، أن كل خطط مكافحة مرض (كوفيد- 19) على مستوى العالم، تعتمد على مدى التزام المواطنين بالإجراءات الصحية في بلدانهم، وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية، يعني ضياع كل الجهود المبذولة في مكافحة انتشار الفيروس.



وأضاف المناعمة: الحديث عن انتاج لقاحات للفيروس في عدد من دول العالم لايزال في طور التجريب، وفرص وصول اللقاحات إلى قطاع غزة غير متوفرة في الوقت الراهن.



وتابع: طبيعة انتشار الفيروس، تتطلب مد يد العون من كافة المؤسسات الأهلية والدولية في ظل زيادة انتشاره، مضيفًا: "تجنب وقوع كارثة صحية في قطاع غزة، يعني إحداث التغيير على صعيد الالتزام بإجراءات الوقاية، وتجنب التجمعات".



وختم المناعمة بالقول: التزام إجراءات السلامة ليس خياراً بل ضرورة حتمية؛ لحماية النفس، ولعدم التسبب بنقل العدوى للآخرين، وبالتالي التسبب بفقدانهم.