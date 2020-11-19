شؤون فلسطينية

حسام حمدي يوقع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للصليب الحمر والهلال الأحمر

حسام حمدي يوقع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للصليب الحمر والهلال الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
وقع البرفسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، مع الدكتور فوزي عبد الله، ممثل مكتب الاتحاد الدولي لمجموعة دول الخليج، اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للصليب الحمر، والهلال الأحمر، وجامعة الخليج الطبية، والإعلان عن إنشاء مركز جامعة الخليج الطبية للقيادة والتدريب للعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني، ويشمل ذلك العمل في مشاريع متعلقة بالكوارث وبصحة الإنسان ومكافحة الأمراض والأوبئة.

ويضاف إليه تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين في إطار احترام القوانين والاتفاقات الدولية، التي بدورها تحافظ على كرامة الإنسان وحمايته والحرص على سلامة المتطوعين والعاملين في هذا المجال.

وسيقوم المركز بطرح دورات تدريبية ومنح شهادات أكاديمية معترف بها دولياً، بالتعاون مع مكونات الحركة الدولية، التي تشمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والإتحاد الدولي للصليب الأحمر، والهلال الحمر والتي تشمل 192جمعية حول العالم بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه في المنطقة العربية.

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