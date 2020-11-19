الاحتلال يعتقل عدة شبان من الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عدداً من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وأحياء القدس المحتلة.



في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب أشرف السلايمة من بيت حنينا في القدس المحتلة.



وفي طوباس شمال الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي الشاب يوسف جمال صوافطة، أثناء مروره على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب علاء عمر زكارنة، من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن رائد خليل العمور من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، بعد استدعائه إلى مخابرات الاحتلال في تجمع مستوطنات (عتصيون).



وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منزل الصحفي رائد أبو ارميلة، في المنطقة الجنوبية، وعبثت بمحتوياته، كما داهمت منزل المواطن محمود سالم لهروش في بلدة يطا، وفتشته.



ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة حواجز عسكرية مفاجئة عند مدخلي بلدتي بني نعيم وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح أكثر من (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت ما يزيد عن (384) مواطنًا، وهدمت أكثر من (16) منزلًا، كما صعدت تلك القوات من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.