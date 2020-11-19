بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يعربدون في أراضي المواطنين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على حراثة أراض خاصة للمواطنين في قرية عوريف، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (يتسهار) المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، شرعوا بحراثة أراض خاصة للمواطنين في منطقة كفة المنزلة من الجهة الشرقية لقرية عوريف.



وأضاف: أن عدداً من الجرارات الزراعية، التي يقودها مستوطنون تتواجد في المنطقة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار دغلس إلى أن قيام المستوطنين بحراثة الأراضي، قد يكون مقدمة للاستيلاء عليها.