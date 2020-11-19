بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يعربدون في أراضي المواطنين جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على حراثة أراض خاصة للمواطنين في قرية عوريف، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (يتسهار) المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، شرعوا بحراثة أراض خاصة للمواطنين في منطقة كفة المنزلة من الجهة الشرقية لقرية عوريف.
وأضاف: أن عدداً من الجرارات الزراعية، التي يقودها مستوطنون تتواجد في المنطقة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار دغلس إلى أن قيام المستوطنين بحراثة الأراضي، قد يكون مقدمة للاستيلاء عليها.
اقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على حراثة أراض خاصة للمواطنين في قرية عوريف، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (يتسهار) المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، شرعوا بحراثة أراض خاصة للمواطنين في منطقة كفة المنزلة من الجهة الشرقية لقرية عوريف.
وأضاف: أن عدداً من الجرارات الزراعية، التي يقودها مستوطنون تتواجد في المنطقة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار دغلس إلى أن قيام المستوطنين بحراثة الأراضي، قد يكون مقدمة للاستيلاء عليها.
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