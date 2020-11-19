جمهوريون يُطالبون ترامب بتصنيف سلع الضفة على أنها "صنعت في إسرائيل"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس دونالد ترامب، في رسالة تغيير السياسة الجمركية، بوضع ملصقات "صنع في إسرائيل" على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة.



ووفق وكالة (وفا) فإن الرسالة المؤرخة يوم الاثنين، والتي أرسلت نسخة منها أيضاً إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نشرها السيناتور الجمهوري، توم كوتون، عبر حسابه على موقع (تويتر)، وهي موقعة من كوتون وزملائه السيناتور الجمهوري تيد كروز، وماركو روبيو، وكيلي لوفلر.



وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نحن نقدر الإنجازات العديدة في دعم إسرائيل، أقرب حليف لنا في الشرق الأوسط، لسوء الحظ، تعمل الأمم المتحدة، وبعض الأعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي لمعارضة إسرائيل، ودعم حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات المعادية للسامية، والتي تسعى إلى عزل إسرائيل، وإلحاق الضرر بها اقتصادياً".



وأضاف النواب: "في حين أننا نفهم أن سياسة تصنيف البضائع هذه لا يتم فرضها من قبل السلطات الأمريكية، فإننا نشعر بالقلق من أن الإدارة المستقبلية، يمكن أن تختار تطبيق هذه القواعد، وبالتالي التمييز بين البضائع الإسرائيلية المنتجة في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية، مما يجعلها أهدافاً رئيسية للمقاطعة".



يذكر، أنه منذ عام 1967، اعتبرت جميع الإدارات الأمريكية السابقة، الضفة الغربية ومرتفعات الجولان أرضاً محتلة، وليست جزءاً من إسرائيل.