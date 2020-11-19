الاحتلال يداهم منازل في مدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في مدينة الخليل، وبلدة يطا جنوباً.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت عدة أحياء بمدينة الخليل، وفتشت منزل الصحفي رائد أبو إرميلة في المنطقة الجنوبية وعبثت بمحتوياته، كما داهمت منزل المواطن محمود سالم لهروش في بلدة يطا، وفتشته.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، عدة حواجز عسكرية مفاجئة عند مدخلي بلدتي بني نعيم وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.