تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت لجنة الطوارئ محافظة نابلس، اليوم الخميس، عن إغلاق مدرستين وشعبة صفية، بسبب تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) فيها.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: إنه تقرر إغلاق مدرسي الأسماء الأساسية للبنات، ومادما الثانوية، إضافة إلى شعبة صفية في مدرسة ياسر عرفات الثانوية، عقب تسجيل 52 إصابة بفيروس (كورونا) بين صفوف الطلبة والمعلمين.
وأضافت: أن هناك تزايداً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة نابلس، حيث سجلت 237 إصابة بين المواطنين، خلال يوم واحد.
اعلنت لجنة الطوارئ محافظة نابلس، اليوم الخميس، عن إغلاق مدرستين وشعبة صفية، بسبب تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) فيها.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: إنه تقرر إغلاق مدرسي الأسماء الأساسية للبنات، ومادما الثانوية، إضافة إلى شعبة صفية في مدرسة ياسر عرفات الثانوية، عقب تسجيل 52 إصابة بفيروس (كورونا) بين صفوف الطلبة والمعلمين.
وأضافت: أن هناك تزايداً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة نابلس، حيث سجلت 237 إصابة بين المواطنين، خلال يوم واحد.
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