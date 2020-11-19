تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت لجنة الطوارئ محافظة نابلس، اليوم الخميس، عن إغلاق مدرستين وشعبة صفية، بسبب تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) فيها.



وقالت اللجنة في بيان صحفي: إنه تقرر إغلاق مدرسي الأسماء الأساسية للبنات، ومادما الثانوية، إضافة إلى شعبة صفية في مدرسة ياسر عرفات الثانوية، عقب تسجيل 52 إصابة بفيروس (كورونا) بين صفوف الطلبة والمعلمين.



وأضافت: أن هناك تزايداً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة نابلس، حيث سجلت 237 إصابة بين المواطنين، خلال يوم واحد.