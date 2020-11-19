الرئيس الصيني يُوجّه رسالة إلى العالم أجمع

الرئيس الصيني شي جين بينغ

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس ​الصين​ي، ​شي جين بينغ​، اليوم الخميس: إن بلاده ستكون رائدة الانفتاح الاقتصادي العالمي، محذّراً من مخاطر الحمائية في عالم، يعاني من تحديات متعدّدة أبرزها في الوقت الحالي وباء فيروس (كورونا).



ووفق وكالة (شينخوا) فقد جاءت تصريحات الرئيس الصيني، خلال افتتاح قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا و​المحيط الهادئ، ​قال خلالها: "إن الانفتاح يمكن أي دولة من المضي قدماً بينما العزلة تعيقها".



وأضاف الرئيس الصيني: "لا يمكن لأيّ دولة، أن تتطوّر بإبقاء أبوابها مغلقة"، مشيراً إلى أن "الصين ستتعاون بقوة مع جميع البلدان والمناطق والشركات، التي ترغب بالقيام بذلك، وسنواصل رفع راية الانفتاح والتعاون عالياً".



وشدد على أنّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي "الرائد الذي يقود النمو العالمي" في عالم يعاني من "تحديات متعدّدة".



جاء ذلك، بعد إبرام بلاده الأسبوع الماضي، معاهدة مع 14 دولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في أكبر اتفاقية للتجارة الحرّة في العالم.