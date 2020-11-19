دولي

الرئيس الصيني يُوجّه رسالة إلى العالم أجمع

الرئيس الصيني يُوجّه رسالة إلى العالم أجمع
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس ​الصين​ي، ​شي جين بينغ​، اليوم الخميس: إن بلاده ستكون رائدة الانفتاح الاقتصادي العالمي، محذّراً من مخاطر الحمائية في عالم، يعاني من تحديات متعدّدة أبرزها في الوقت الحالي وباء فيروس (كورونا).

ووفق وكالة (شينخوا) فقد جاءت تصريحات الرئيس الصيني، خلال افتتاح قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا و​المحيط الهادئ، ​قال خلالها: "إن الانفتاح يمكن أي دولة من المضي قدماً بينما العزلة تعيقها".

وأضاف الرئيس الصيني: "لا يمكن لأيّ دولة، أن تتطوّر بإبقاء أبوابها مغلقة"، مشيراً إلى أن "الصين ستتعاون بقوة مع جميع البلدان والمناطق والشركات، التي ترغب بالقيام بذلك، وسنواصل رفع راية الانفتاح والتعاون عالياً".

وشدد على أنّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي "الرائد الذي يقود النمو العالمي" في عالم يعاني من "تحديات متعدّدة".

جاء ذلك، بعد إبرام بلاده الأسبوع الماضي، معاهدة مع 14 دولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في أكبر اتفاقية للتجارة الحرّة في العالم.

أخبار ذات صلة

جمهوريون يُطالبون ترامب بتصنيف سلع الضفة على أنها &#34;صنعت في إسرائيل&#34;

جمهوريون يُطالبون ترامب بتصنيف سلع الضفة على أنها "صنعت في إسرائيل"

نتنياهو يُسابق الزمن قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض لكسب المزيد من المكافآت

نتنياهو يُسابق الزمن قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض لكسب المزيد من المكافآت

ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين

ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز المليونين

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز المليونين

الكونغرس الأمريكي يعتمد &#34;قانون دعم الاستقرار في ليبيا&#34;

الكونغرس الأمريكي يعتمد "قانون دعم الاستقرار في ليبيا"

الولايات المتحدة: أكثر من ربع مليون وفاة بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة: أكثر من ربع مليون وفاة بفيروس (كورونا)

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف بيع أسلحة قيمتها 23 مليار دولار للإمارات

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف بيع أسلحة قيمتها 23 مليار دولار للإمارات

فرنسا تسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا تسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدة شبان من الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عدة شبان من الضفة والقدس

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يعربدون في أراضي المواطنين جنوب نابلس

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يعربدون في أراضي المواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يداهم منازل في مدينة الخليل

الاحتلال يداهم منازل في مدينة الخليل

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

تعرف على أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم

تعرف على أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم

بريطانيا تُدين قرار تشييد مبانٍ استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

بريطانيا تُدين قرار تشييد مبانٍ استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

شركة الكهرباء: عودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة

شركة الكهرباء: عودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة

سلفيت: قرار بتعليق الدوام بمدارس &#34;كفر الديك&#34; حتى صباح الأحد المقبل

سلفيت: قرار بتعليق الدوام بمدارس "كفر الديك" حتى صباح الأحد المقبل

منوعات

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

أمل حجازي لنضال أحمدية &#34;هل آمنتي؟&#34;.. وأحمدية &#34;الله لا يقدر ألبس حجاب&#34;

أمل حجازي لنضال أحمدية "هل آمنتي؟".. وأحمدية "الله لا يقدر ألبس حجاب"

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها &#34;حاسبوا على كلامكم&#34;

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها "حاسبوا على كلامكم"

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

عربي

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

سوريا تمنع حفلات الميلاد ورأس السنة في المنشآت السياحية

سوريا تمنع حفلات الميلاد ورأس السنة في المنشآت السياحية

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)