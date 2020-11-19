شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم

تعرف على أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الخضراوات والفواكه، اليوم الخميس، بتسجيل انخفاض على أسعارها، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وتعمل وزارتا الزراعة والاقتصاد على تثبيت الأسعار، في ظل محاولة بعض التجار في القطاع، رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه، في ظل جائحة (كورونا).

وفيما يلي أسعار الخضراوات:

بندورة: 1ك = 2.5 شيكل

خيار: 1ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 2.5 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

لوبيا: 1ك = 5 شيكل

فلفل: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

افوكادو: 1ك = 6 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

الموز: 1ك = 3 شيكل

تفاح: 1ك = 3 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا هندية: 1ك = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 3  شيكل

أسعار الدجاج واللحوم:

بيض: 10

دجاج: 11

لحمة: 36.

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