دولي

نتنياهو يُسابق الزمن قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض لكسب المزيد من المكافآت

نتنياهو يُسابق الزمن قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض لكسب المزيد من المكافآت
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، خلال اجتماعهما في القدس صباح اليوم، دعم بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في (عطاروت) شمال القدس.

وأوضحت القناة، أن نتنياهو سيفعل ذلك قبل مغادرة الرئيس الأمريكي "منتهي الولاية" دونالد ترامب، البيت الأبيض.

وأكدت (كان) أن ذلك، يأتي وفق خطة معدة مسبقاً من بلدية القدس من المقرر إقامة 9000 وحدة استيطانية جديدة على محيط المطار سابقًا في منطقة (عطاروت).

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