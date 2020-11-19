دولي

ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين

ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثلاثة ملايين دولار، ضمن إجراءات تقدمه بطلب؛ لإعادة فرز أصوات الناخبين في مقاطعتين مواليتين للديمقراطيين بولاية ويسكونسن.

ووفق وكالة (أسوشيتيد برس) فمن المنتظر، أن تبدأ إجراءات إعادة الفرز اليوم الخميس في مقاطعتي ميلووكي وداين، على أن تنتهي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويتطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية، تحمل حملة المرشح مقدم الطلب تكاليف عملية إعادة الفرز.

وحسب النتائج المعلنة، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل في المقاطعتين على أكثر من 577 ألف صوت مقابل 213 ألفاً لترامب، في حين فاز بايدن على مستوى الولاية بفارق أكثر من 20 ألف صوت.

ويمكن لترامب أن يطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية كلها، لكن حملته ستضطر إلى تحمل التكلفة المقدرة بـ 7,9 ملايين دولار.

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