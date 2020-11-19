دولي

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز المليونين

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز المليونين
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في إفريقيا المليونين يوم الأربعاء، رغم البطء في إضافة الحالات المبلغ عنها مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء العالم.

ووفق وكالة (رويترز) فإنه مع تسجيل أكثر من 2 مليون و12000 حالة، تمثل إفريقيا أقل من أربعة في المئة من الحالات المسجلة في أنحاء العالم لكن الكثير من الخبراء يعتقدون أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن.

ويعتقد الخبراء أن العديد من حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات ذات الصلة يتم إغفالها على الأرجح في إفريقيا لأن معدلات الفحص في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار من بين أدنى المعدلات في العالم، ولا يتم تسجيل أسباب الكثير من الوفيات.

ووصل معدل وفيات (كورونا) في المنطقة عند 2.4 في المئة تقريبا وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط على الرغم من أن إجمالي الوفيات المبلغ عنها أقل بكثير.

وسجلت القرة الإفريقية حتى الآن 48 ألف حالة وفاة.

وسجلت دول مثل السودان وتشاد ومصر أعلى معدلات وفيات في القارة بنسب 7.81% و6.28% و5.82% على التوالي.

ووفق إحصاء (رويترز) فإنه يوجد في جنوب فريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة المبلغ عنها بكوفيد-19 ويبلغ أكثر من 750 ألف حالة مع معدل وفيات يبلغ 2.71%.

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