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السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن وصول وفد أمني عالي المستوى إلى الفلبين من المملكة لمعرفة الحقائق الخاصة بقضية اختفاء مواطنها، الطيار عبد الله الشريف.   

وقالت سفارة السعودية لدى الفلبين، وفق صحيفة (سبق): إنها بذلت ولا تزال تبذل "جميع الجهود الممكنة لحل هذه القضية"، انطلاقا من توجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، "برعاية شؤون المواطنين والحرص سلامتهم".

وأضافت السفارة: "سبق أن وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى جمهورية الفلبين... للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول القضية".

وأضافت أنها تواصل التنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة بمتابعة من مكتب رئاسة الجمهورية، فيما يواصل مسؤولو السفارة عقد اللقاءات مع كل الجهات المعنية لحثها على تكثيف البحث والتحقيقات اللازمة بدءا من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزير الدفاع، وعدد من الجهات الأخرى.

وأشارت السفارة إلى أنها على تواصل مستمر مع عائلة الشريف وتطلعها على كل المستجدات بهذا الخصوص.

بدورها، قالت عائلة الطيار السعودي المفقود إن "فرق البحث والإنقاذ لم ينتج عن بحثها إيجاد أي حطام أو أشلاء أو متعلقات للطائرة تحت الماء أو فوق الماء".

وتستمر أعمال البحث عن الشريف منذ فقدان الاتصال به يوم 17 آيار/ مايو 2019 أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدرب فلبيني بمدينة سان خوسيه جنوب جزيرة ميندناو.

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