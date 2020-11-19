الكونغرس الأمريكي يعتمد "قانون دعم الاستقرار في ليبيا"

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رام الله - دنيا الوطن

صادق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على "قانون دعم الاستقرار في ليبيا".



ووفق موقع (روسيا اليوم) فإنه ينص القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره.



وبحسب الموقع يقضي القانون بفرض حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا في غسيل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.



وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أدخلت في حزيران/ يونيو المنصرم تعديلات على مشروع القانون وقدمتها إلى الكونغرس للبت فيها.



وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.