الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية وبشكل مكثف فوق بعض القرى في جنوب لبنان.



ووفق (الوكالة الوطنية للإعلام) فإن الطيران الاسرائيلي حلق لفترة منفذا غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط.



كما حلق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو متوسط في أجواء صيدا وشرقها ومرجعيون وجزين.