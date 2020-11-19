مصر: نرفض تدخل فرنسا في شؤوننا الداخلية

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت وزارة الخارجية المصرية، "ما تضمنه بيان للخارجية الفرنسية، ردا على إلقاء السلطات المصرية القبض على الحقوقي المصري محمد بشير".



ووفق موقع صحيفة (اليوم السابع) فقد قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن "البيان الفرنسي تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء".



وأوضحت الخارجية أن "مصر تلتزم بمبدأ الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا".



وأعرب حافظ "عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي".



واعتبر أن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته".