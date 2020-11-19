سوريا تمنع حفلات الميلاد ورأس السنة في المنشآت السياحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة السياحة السورية منع إقامة الحفلات الفنية في المنشآت السياحية لمناسبتي عيد الميلاد ورأس السنة بسبب كورونا



ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا) فإن تعميمًا وجهته وزارة السياحة إلى مديرياتها في المحافظات السورية طلبت الوزارة "عدم منح موافقات للحفلات الفنية في المنشآت السياحية المصنفة، وذلك خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة"



وأوضحت أن ذلك يأتي بناء على "التعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص بالتصدي لانتشار وباء كورونا".