استقالة تسعة أعضاء من بلدية بيتا

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم تسعة أعضاء من بلدية بيتا باستقالاتهم من المجلس البلدي للبلدية بعد خلافات نشبت في المجلس البلدي على انشاء مكب نفايات للبلدة استمر لعدة أيام.



وأكد باسم داوود نائب رئيس بلدية بيتا، أن تسعة أعضاء من المجلس البلدي قدموا استقالتهم بينهم أربعة أعضاء من حركة فتح وخمسة من فصائل العمل الوطني عن الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة التحرير العربية من أصل 11 عضوا في المجلس البلدي.



وأوضح أن تقديم الاستقالة جاء بهدف الحفاظ على السلم الاهلي في البلدة وان الاستقالات ستقدم رسميا الى وزارة الحكم المحلي التى بدورها سوف تقوم بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال في البلدة لحين إجراء انتخابات.