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أجواء لطيفة ودافئة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء لطيفة ودافئة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدًا الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وفي ساعات المساء و الليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء و الليل وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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