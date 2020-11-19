دولي

الولايات المتحدة: أكثر من ربع مليون وفاة بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة: أكثر من ربع مليون وفاة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، حاجز 250 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، على العالم، في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس التاجي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، يوم الأربعاء، إن عدم الاعتراف بفوزه بالانتخابات حتى الآن، من قبل الإدارة الحالية، "يمنعني من معرفة خطة توزيع اللقاحات".

وأوضح في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): "إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات، فسنتأخر أسابيع أو أشهراً لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة (كورونا)".

وأعلن بايدن في السابع من الشهر الحالي، تحقيق النصر على منافسه، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أجريت في الثالث من نفس الشهر.

ويرفض ترامب حتى اللحظة الاعتراف بالهزيمة، ويقول: إن هناك تزويراً في الانتخابات في بعض الولايات، وفق تعبيره.

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