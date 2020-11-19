أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف بيع أسلحة قيمتها 23 مليار دولار للإمارات

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، عزمهم تقديم تشريعات لرفض بيع أسلحة بـ23 مليار دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأفادت وكالة (رويترز) للأنباء، بأن أعضاءً بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لعرض تشريعات تمنع مبيعات طائرات مسيرة وأسلحة أخرى للإمارات، طلبتها الإدارة الأمريكية.



وأضافت: أن عضوين ديمقراطيين وآخر جمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي أعلنوا الأربعاء أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وذكرت أنباء في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بأن الإدارة الأمريكية تمضي قدما في صفقة بيع طائرات مسيرة حديثة من طراز MQ-9B إلى الإمارات.



وقدمت الخارجية الأمريكية إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس أبلغته فيها بأنها تخطط لبيع 15 طائرة من هذا الطراز إلى أبوظبي، مع إمكانية إضافة ثلاث طائرات أخرى، ضمن إطار صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار



وأشارت (رويترز) إلى أن هذه ستكون أول صفقة لتصدير طائرات مسيرة تبرمها الولايات المتحدة منذ قيام إدارة ترامب بإعادة تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة، في خطوة سمحت لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.



رام الله - دنيا الوطن