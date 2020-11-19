دولي

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف بيع أسلحة قيمتها 23 مليار دولار للإمارات

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف بيع أسلحة قيمتها 23 مليار دولار للإمارات
ترامب ووزير الخارجية الإماراتي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، عزمهم تقديم تشريعات لرفض بيع أسلحة بـ23 مليار دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت وكالة (رويترز) للأنباء، بأن أعضاءً بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لعرض تشريعات تمنع مبيعات طائرات مسيرة وأسلحة أخرى للإمارات، طلبتها الإدارة الأمريكية.

وأضافت: أن عضوين ديمقراطيين وآخر جمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي أعلنوا الأربعاء أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وذكرت أنباء في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بأن الإدارة الأمريكية تمضي قدما في صفقة بيع طائرات مسيرة حديثة من طراز MQ-9B إلى الإمارات.

وقدمت الخارجية الأمريكية إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس أبلغته فيها بأنها تخطط لبيع 15 طائرة من هذا الطراز إلى أبوظبي، مع إمكانية إضافة ثلاث طائرات أخرى، ضمن إطار صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار

وأشارت (رويترز) إلى أن هذه ستكون أول صفقة لتصدير طائرات مسيرة تبرمها الولايات المتحدة منذ قيام إدارة ترامب بإعادة تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة، في خطوة سمحت لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.

أخبار ذات صلة

فرنسا تسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا تسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بايدن: ربما نتأخر أسابيع أو أشهراً لوضع مبادرة لتوزيع اللقاحات بسبب الإدارة الحالية

بايدن: ربما نتأخر أسابيع أو أشهراً لوضع مبادرة لتوزيع اللقاحات بسبب الإدارة الحالية

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين في الرابع من الشهر المقبل

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين في الرابع من الشهر المقبل

الولايات المتحدة: إعادة انتخاب بيلوسي لقيادة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب

الولايات المتحدة: إعادة انتخاب بيلوسي لقيادة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب

بريطانيا: تراجع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا: تراجع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا: ارتفاع كبير بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا: ارتفاع كبير بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

إيران تسجل أعلى معدل قياسي يومي للإصابات بـ(كورونا)

إيران تسجل أعلى معدل قياسي يومي للإصابات بـ(كورونا)

الكونغو الديمقراطية تعلن انتهاء تفشي مرض (إيبولا)

الكونغو الديمقراطية تعلن انتهاء تفشي مرض (إيبولا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بريطانيا تدين قرار تشييد مبانٍ استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

بريطانيا تدين قرار تشييد مبانٍ استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

شركة الكهرباء: عودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة

شركة الكهرباء: عودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة

سلفيت: قرار بتعليق الدوام بمدارس &#34;كفر الديك&#34; حتى صباح الأحد المقبل

سلفيت: قرار بتعليق الدوام بمدارس "كفر الديك" حتى صباح الأحد المقبل

وزيرة المرأة: التمكين الاقتصادي المدخل للتمكين السياسي والاجتماعي

وزيرة المرأة: التمكين الاقتصادي المدخل للتمكين السياسي والاجتماعي

الاحتلال يعتقل شابين من حي الثوري في القدس

الاحتلال يعتقل شابين من حي الثوري في القدس

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا

"الخارجية": تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا

مصرع مواطنة وإصابة خطيرة بحادث دهس في طوباس

مصرع مواطنة وإصابة خطيرة بحادث دهس في طوباس

الاحتلال يستعد لافتتاح موقعين استيطانيين في رام الله ونابلس

الاحتلال يستعد لافتتاح موقعين استيطانيين في رام الله ونابلس

منوعات

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

أمل حجازي لنضال أحمدية &#34;هل آمنتي؟&#34;.. وأحمدية &#34;الله لا يقدر ألبس حجاب&#34;

أمل حجازي لنضال أحمدية "هل آمنتي؟".. وأحمدية "الله لا يقدر ألبس حجاب"

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها &#34;حاسبوا على كلامكم&#34;

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها "حاسبوا على كلامكم"

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

عربي

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

التحالف العربي تعلن تدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

التحالف العربي تعلن تدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الجزائر تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لإصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لإصابات فيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)