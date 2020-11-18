المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدنا أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 5391 إصابة و81 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يصل عدد إصابات فيروس (كورونا) منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إلى 282336 حالة، بينها 48631 تعتبر نشطة.



كما ارتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 5013.



وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5757 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس (كورونا) في المملكة إلى مستوى 253351 بمعدل تعاف يناهز 82.5%.



رام الله - دنيا الوطنواصل المغرب اليوم الأربعاء، تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات والوفيات اليومية، بفيروس (كورونا).