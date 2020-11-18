التحالف العربي تعلن تدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة السعودية.



وكان التحالف أعلن الجمعة الماضية عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".



كما أحبطت قوات التحالف الأسبوع الماضي، خمس هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في غضون حوالي 24 ساعة.