فرنسا تسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

وانخفض عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات، بواقع 328 شخصا ليبلغ حاليا 32842، بينهم 4775 في غرف العناية المركزة مقابل 4854 الثلاثاء.



رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا اليوم الأربعاء، انخفاضاً في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)، مقارنة بإحصائيات يوم أمس الثلاثاء.يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 28383 إصابة، بالفيروس، ليصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، إلى 2065138.كما سجلت البلاد، 425 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصبح العدد العام للوفيات جراء الجائحة في البلاد 46272.وكانت فرنسا سجلت أمس 45522 إصابة، فيما كان عدد الوفيات 437.