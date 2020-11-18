شركة الكهرباء: عودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شركة الكهرباء محافظات غزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، بعودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة.
أفادت شركة الكهرباء محافظات غزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، بعودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة.
وأضافت في تصريح نشرته الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن ذلك جاء بعد إتمام عملية الصيانة اللازمة عليه داخل أراضي عام 48، "علما بأن الخط تعطل اليوم الأربعاء قرابة الساعة الثانية بعد الظهر".
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