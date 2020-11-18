شركة الكهرباء: عودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة





وأضافت في تصريح نشرته الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن ذلك جاء بعد إتمام عملية الصيانة اللازمة عليه داخل أراضي عام 48، "علما بأن الخط تعطل اليوم الأربعاء قرابة الساعة الثانية بعد الظهر".

رام الله - دنيا الوطنأفادت شركة الكهرباء محافظات غزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، بعودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة.