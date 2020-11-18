سلفيت: قرار بتعليق الدوام بمدارس "كفر الديك" حتى صباح الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في مدارس "كفر الديك" حتى صباح الأحد المقبل.
كما قرر المحافظ، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك)، فتح مدرسة "ذكور حارس" الثانوية.
قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في مدارس "كفر الديك" حتى صباح الأحد المقبل.
كما قرر المحافظ، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك)، فتح مدرسة "ذكور حارس" الثانوية.
يأتي ذلك، بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في المحافظة.
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