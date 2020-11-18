قوات الاحتلال تعتقل شاباً من مدينة طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً من مدينة طوباس، لدى مروره على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب يوسف جمال صوافطة، لدى مروره على حاجز الحمرا.