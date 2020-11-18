الاحتلال يعتقل شابين من حي الثوري في القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابين من حي الثوري بمدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتدت على الشابين ليث عاصي، وإبراهيم صيام، لدى اقتحامها حي الثوري واعتقلتهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما عملت قوات الاحتلال، على تحرير مخالفات عشوائية على الأهالي والمارة في شوارع حي الثوري.