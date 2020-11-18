شؤون فلسطينية

"الخارجية": تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، في صفوف الجاليات الفلسطينية، بالعالم إلى 7079، و303 حالة وفاة.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية إلى تسجيل 42 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من فيلاديلفيا وواشنطن وميتشيغن والينوي، يرتفع عدد الإصابات الى 4397 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.

وأوضح الفريق المختص بمغادرة دفعتين جديدتين من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال الى كل من القاهرة ودبي صباح اليوم.

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