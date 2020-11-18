مصرع مواطنة وإصابة خطيرة بحادث دهس في طوباس



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن حادث السير وقع وسط بلدة تياسير، أثناء تواجد مواطنتين أمام منزلهما الواقع على الشارع الرئيسي، حيث انحرفت مركبة وصدمت المواطنتين.





وأضاف: نقلت المواطنتان على إثره إلى المشفى، وأعلن الأطباء عن وفاة إحداهما، وتبلغ من العمر (36 عاماً)، ووصفت إصابة الأخرى بالخطيرة.



وأكد أرزيقات، أنه تم التحفظ على السائق، وباشرت شرطة المرور التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إعلام النيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطنلقيت مواطنة (36 عاماً) مصرعها، وأصيبت أخرى بجراح خطيرة، إثر حادث دهس، مساء اليوم، ببلدة تياسر شمال شرق مدينة طوباس.