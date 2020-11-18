وزارة الصحة: تطمينات بشأن حصة فلسطين من لقاحات فيروس (كورونا)

قال مستشار وزيرة الصحة لشؤون التعاون الدولي، د. مدحت عباس، اليوم الأربعاء: إن هناك تطمينات، بشأن توزيع لقاحات فيروس (كورونا) لفلسطين.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت القدس) بشأن لقاح فيروس (كورونا) المُنتج من قبل عدد من الشركات العالمية: أن هناك نتائج مبشرة حول نجاح التجارب السريرية للقاح الفيروس في عدد من الشركات العالمية مثل (فايزر) و(موديرنا)، حيث تجاوزت النسبة 90%.



وقال مستشار وزيرة الصحة: "تفصيلاً يقصد بالنسبة، أن 90 شخصاً، سيستفيدون من التطعيم من أصل 100 في حال تم إعطاؤهم اللقاح، وفيما يخص المتبقية، سيكونون معرضين للإصابة بالفيروس.



وأكد، أن اللقاح يتناسب مع البيئة الصحية لكافة المرضى حول العالم، ومن بينها فلسطين، فهو مبني على حقن مادة تشبه الفيروس بالجسم، ومن ثم يتم تشكيل مناعة ضد الفيروس.



وشدد عباس على أن فلسطين، سيكون لها حصة في التطعيمات من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية، وهناك تطمينات حول ذلك، موضحاً: "حسب تصريحات وزيرة الصحة، مي الكيلة، من المتوقع أن يتوفر اللقاح خلال منتصف العام القادم، وذلك بعد ترخيصه من قبل منظمة الصحة العالمية".



وأضاف عباس: بعد ترخيص اللقاح من قبل منظمة الصحة، سيتم تحديد آلية البيع والتوزيع، لضمان وصوله لكافة البلدان، وهذا الأمر أيضاً مبشر لأن عدداً من الشركات، تقدمت في هذا المجال، وأثبتت نجاح اللقاحات.

رام الله - دنيا الوطن