بايدن: ربما نتأخر أسابيع أو أشهراً لوضع مبادرة لتوزيع اللقاحات بسبب الإدارة الحالية





ويرفض ترامب حتى اللحظة الاعتراف بالهزيمة، ويقول: إن هناك تزويراً في الانتخابات في بعض الولايات، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن عدم الاعتراف بفوزه بالانتخابات حتى الآن، من قبل الإدارة الحالية، "يمنعني من معرفة خطة توزيع اللقاحات".وأوضح في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): "إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات، فسنتأخر أسابيع أو أشهراً لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة (كورونا)".وشدد بايدن على أن "المشاكل التي نواجهها الآن، ناتجة عن فشل الإدارة الحالية في الاعتراف بالفائز في الانتخابات".وأعلن بايدن في السابع من الشهر الحالي، تحقيق النصر على منافسه، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أجريت في الثالث من نفس الشهر.