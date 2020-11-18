فيديو.. صاحب أغنية "الهدف مرصود": عملنا بإمكانيات بسيطة ونعمل على إصدار جديد











خاص دنيا الوطنقال الفنان عبد الله السعايدة، من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بأن نجاح أغنية "الهدف مرصود والرشاش جاهز"، جاء نتيجة تعطش الوطن العربي للأغاني، التي تحث على العروبة والقوة، والتي تعبر عن العرق البدوي العربي الأصيل.وقال السعايدة، خلال حوار صحفي عبر "دنيا الوطن": "سجلنا أغنية جديدة، سنطلقها بداية العام الجديد، ونعمل بإمكانيات بسيطة وبجهود شبابية خالصة؛ لتوصيل الأغاني عبر فيديو كليب يتناسب مع المشاهدين".شاهد الحوار كاملاً في الفيديو: