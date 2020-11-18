شاهد: نقابة الأطباء تَشُنُّ هجوماً كبيراً على وزيرة الصحة















رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الأربعاء: إن هناك غضباً واسعاً من قبل الأطباء على تصريحات وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بعد أن اتهمت عدداً منهم، بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.وقالت النقابة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، إن بعض الأطباء، قالوا: إن الوزارة لم توفر مستلزمات الحماية والوقاية المناسبة لجميع الكادر الطبي، في حين طالب بعضهم بإقالة الوزيرة، بسبب الإهمال والتقصير في حماية الكوادر الصحية، وعدم توفير مستلزمات الوقاية.وأضافت: تصريحات وزيرة الصحة عن أعداد إصابة الكادر الطبي بفيروس (كورونا) المتزايدة، هو هروب من المسؤولية، وتقصير من الوزارة في حماية الكادر الطبي.وقالت النقابة في تصريح، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن وزيرة الصحة، تدعي أنها وفرت الإمكانيات ووسائل الوقاية للأطباء، وتدعي أن الإصابات حصلت نتيجة قيام الأطباء بنشاطات اجتماعية كحضور الأعراس.وشددت النقابة على أن ما ادعته الوزيرة، هو "كلام خالٍ من الصحة تماماً، فهي لم توفر كما تدعي وسائل الحماية لجميع الكادر الطبي، وأغلب الإصابات، إن لم يكن جميعها حدثت بالمستشفيات والمراكز، نتيجة مخالطة المرضى من قبل الكادر الطبي".وأضافت نقابة الأطباء: "كنا نتمنى أن تقوم الوزيرة بزيارة دورية لمراكز الفحص والمستشفيات، حتى تعرف بالفعل حجم الكارثة التي تحصل، والوقوف على إجراءات حماية الكوادر، وتحمل مسؤوليتها في توفير المستلزمات بالفعل، بدل إطلاق التصريحات من غير التأكد من صحتها".