وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين في الرابع من الشهر المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن وزير الخارجية، غابي أشكنازي، سيزور مملكة البحرين في الرابع من كانون الأول/ديسمبر القادم.



وسيكون أشكنازي، أول وزير إسرائيلي يزور البحرين بشكل رسمي.



وكان وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، أكد أنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة لدى إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.



وقال اشكنازي، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع نظيره البحريني: "اتفقنا على فتح سفارات متبادلة قريباً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ووصل وزير خارجية البحرين، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل، اليوم، وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي بالمنامة.