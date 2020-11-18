الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة
رام الله - دنيا الوطن
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأربعاء في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.
وتم زيارة ومتابعة 158 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 153 منها بشروط السلامة العامة.
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأربعاء في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.
وتم زيارة ومتابعة 158 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 153 منها بشروط السلامة العامة.
وخالفت اللجان منشأة غير ملتزمة باجراءات السلامة، كما وجهت التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة.
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