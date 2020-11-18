الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 158 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 153 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان منشأة غير ملتزمة باجراءات السلامة، كما وجهت التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة.



وتم زيارة ومتابعة 158 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 153 منها بشروط السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأربعاء في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.