أنباء عن إعادة السلطة الفلسطينية سفيريها إلى الإمارات والبحرين





ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول فلسطيني قوله: إن الفلسطينيين بصدد إعادة السفيرين إلى الإمارات والبحرين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ورغم تداول هذه الأنباء، إلا أنه لن يخرج أي تصريح رسمي من قبل السلطة أو الحكومة الفلسطينية بهذا الشأن، حتى اللحظة.



يأتي ذلك بعد قرار أصدرته القيادة الفلسطينية، باستدعاء السفيرين في أعقاب توصل الدولتين لاتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وأبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقاً برعاية أمريكية، يقضي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما أعلنت كل من البحرين والسودان عن إجراء مماثل بعد ذلك بأيام قليلة.



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، قال أمس الثلاثاء: "إن مسار العلاقة مع إسرائيل، سيعود كما كان".



وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات، التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا"، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".



وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.



وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة، يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ أيار/ مايو الماضي.



رام الله - دنيا الوطنأعادت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، سفيريها إلى كل من الإمارات والبحرين.