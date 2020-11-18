عاجل

  • قارة إفريقيا: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) يتخطى 2 مليون

  • الولايات المتحدة: عدد الوفيات بفيروس (كورونا) يقترب من 250 ألف وفاة

شؤون فلسطينية

تأسيس صندوق المريض الفقير في مستشفى النجاح الوطني الجامعي

تأسيس صندوق المريض الفقير في مستشفى النجاح الوطني الجامعي
رام الله - دنيا الوطن
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي خطوة ريادية لمحاربة المرض والفقر معاً، أسس مستشفى النجاح الوطني الجامعي صندوق المريض الفقير؛ لتقديم الخدمات العلاجية وغير العلاجية للفقراء من المرضى، وهو أحد المبادرات الخيرية يديره مجلس أمناء المستشفى بالتعاون مع لجنة الوقف الخيري.

يسهم الصندوق في تقديم خدماته للمحتاجين وفق دراسة مسبقة لأوضاعهم، وبنسب متفاوتة تصل لتغطية كاملة لنفقات علاجهم وللنفقات الأخرى المتعلقة بالفحوصات والمواصلات والإقامة، حيث يحصل المرضى في كثير من الأحيان على تغطيات حكومية أو تحويلات طبية للعلاج في مستشفى النجاح الوطني، هذه التغطيات قد تسهم في الحصول على العلاج لكنها لا تصل إلى تغطية التكاليف الإضافية المترتبة على تلقي المريض للعلاج.

يعد مستشفى النجاح الوطني الجامعي أول مركز أكاديمي طبي معتمد فلسطينياً من اللجنة الاعتمادية الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية (JCI)، ويجمع ما بين العلم وعمل الخير وخدمة المواطنين، وفيه القسم الوحيد للعناية بمرض الكلى، بالإضافة للأقسام المتخصصة بالأورام السرطانية، وأورام الأطفال، ومركز متخصص لعيون والتي أسست بتبرعات سخية من جهات خيرية وطنية وإماراتية وكويتية.

وفي كلمته أشار د. عبد الرحيم الحنبلي، عضو مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي أن تأسيس هذا الصندوق يأتي انطلاقاً من رؤية المستشفى في خدمة المرضى من أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يستحق منا الأفضل في كل مجال، وخاصة المجال الصحي، وتخفيف المعاناة والعبء عن كاهل المريض في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي نعيشها، حيث يضم الصندوق الآن 4000 مريض، كما ووجه الشكر لكل الجهات القائمة على تأسيس هذا الصندوق.

هذا ويستعد المستشفى لإنجاز المرحلة الرابعة من هذا الصرح الطبي العظيم بشكل يجعل منه الأضخم في فلسطين.

أخبار ذات صلة

سلفيت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة

قيادي بالجهاد الإسلامي: السلطة &#34;حلت ظهر الشعب الفلسطيني&#34;

قيادي بالجهاد الإسلامي: السلطة "حلت ظهر الشعب الفلسطيني"

أبو سيف: حماية وتعزيز الرواية الفلسطينية أولى أولويات المشروع الثقافي الفلسطيني

أبو سيف: حماية وتعزيز الرواية الفلسطينية أولى أولويات المشروع الثقافي الفلسطيني

دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم

دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم

أنباء عن إعادة السلطة الفلسطينية سفيريها إلى الإمارات والبحرين

أنباء عن إعادة السلطة الفلسطينية سفيريها إلى الإمارات والبحرين

خالد الحاج: حماس مستمرة في نهج المصالحة حتى إنجازها

خالد الحاج: حماس مستمرة في نهج المصالحة حتى إنجازها

ملادينوف: هدم المنازل في القدس الشرقية يزيد من خطورة وضع المدنيين

ملادينوف: هدم المنازل في القدس الشرقية يزيد من خطورة وضع المدنيين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لـ أربع منشآت غير ملتزمة

تأسيس صندوق المريض الفقير في مستشفى النجاح الوطني الجامعي

تأسيس صندوق المريض الفقير في مستشفى النجاح الوطني الجامعي

خالد الحاج: حماس مستمرة في نهج المصالحة حتى إنجازها

خالد الحاج: حماس مستمرة في نهج المصالحة حتى إنجازها

رأفت يدين زيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي شعبنا بالبيرة

رأفت يدين زيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي شعبنا بالبيرة

قوى الائتلاف: عودة مسار العلاقات مع إسرائيل خرق لكافة قرارات المجلس الوطني

قوى الائتلاف: عودة مسار العلاقات مع إسرائيل خرق لكافة قرارات المجلس الوطني

طوباس والأغوار الشمالية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

طوباس والأغوار الشمالية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

منوعات

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

أمل حجازي لنضال أحمدية &#34;هل آمنتي؟&#34;.. وأحمدية &#34;الله لا يقدر ألبس حجاب&#34;

أمل حجازي لنضال أحمدية "هل آمنتي؟".. وأحمدية "الله لا يقدر ألبس حجاب"

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها &#34;حاسبوا على كلامكم&#34;

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها "حاسبوا على كلامكم"

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

عربي

الجزائر تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لإصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لإصابات فيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

رسميا.. افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية

رسميا.. افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية

فتاة أردنية تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون بالعاصمة عمان

فتاة أردنية تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون بالعاصمة عمان