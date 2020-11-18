تأسيس صندوق المريض الفقير في مستشفى النجاح الوطني الجامعي

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رام الله - دنيا الوطن

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي خطوة ريادية لمحاربة المرض والفقر معاً، أسس مستشفى النجاح الوطني الجامعي صندوق المريض الفقير؛ لتقديم الخدمات العلاجية وغير العلاجية للفقراء من المرضى، وهو أحد المبادرات الخيرية يديره مجلس أمناء المستشفى بالتعاون مع لجنة الوقف الخيري.



يسهم الصندوق في تقديم خدماته للمحتاجين وفق دراسة مسبقة لأوضاعهم، وبنسب متفاوتة تصل لتغطية كاملة لنفقات علاجهم وللنفقات الأخرى المتعلقة بالفحوصات والمواصلات والإقامة، حيث يحصل المرضى في كثير من الأحيان على تغطيات حكومية أو تحويلات طبية للعلاج في مستشفى النجاح الوطني، هذه التغطيات قد تسهم في الحصول على العلاج لكنها لا تصل إلى تغطية التكاليف الإضافية المترتبة على تلقي المريض للعلاج.



يعد مستشفى النجاح الوطني الجامعي أول مركز أكاديمي طبي معتمد فلسطينياً من اللجنة الاعتمادية الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية (JCI)، ويجمع ما بين العلم وعمل الخير وخدمة المواطنين، وفيه القسم الوحيد للعناية بمرض الكلى، بالإضافة للأقسام المتخصصة بالأورام السرطانية، وأورام الأطفال، ومركز متخصص لعيون والتي أسست بتبرعات سخية من جهات خيرية وطنية وإماراتية وكويتية.



وفي كلمته أشار د. عبد الرحيم الحنبلي، عضو مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي أن تأسيس هذا الصندوق يأتي انطلاقاً من رؤية المستشفى في خدمة المرضى من أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يستحق منا الأفضل في كل مجال، وخاصة المجال الصحي، وتخفيف المعاناة والعبء عن كاهل المريض في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي نعيشها، حيث يضم الصندوق الآن 4000 مريض، كما ووجه الشكر لكل الجهات القائمة على تأسيس هذا الصندوق.



هذا ويستعد المستشفى لإنجاز المرحلة الرابعة من هذا الصرح الطبي العظيم بشكل يجعل منه الأضخم في فلسطين.