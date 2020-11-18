الولايات المتحدة: إعادة انتخاب بيلوسي لقيادة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب

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رام الله - دنيا الوطن

أعاد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، انتخاب نانسي بيلوسي، لقيادة الحزب في مجلس النواب، خلال الانتخابات الافتراضية التي جرت اليوم الأربعاء.



وكتب الحزب في حسابه على (تويتر)، "مبروك لنانسي بيلوسي على انتخابها مرة جديدة لتكون قائدتنا الشجاعة في مجلس النواب، ومرشحتنا لمنصب رئيس مجلس النواب"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



في السياق، قالت قناة (سي إن إن): إن بقاء بيلوسي في منصبها كرئيس للمجلس، هو دليل على مدى قوة قبضتها على الديمقراطيين في مجلس النواب حتى بعد أن تكبدوا خسائر مخيبة للآمال في انتخابات 2020.